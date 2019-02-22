بعد مشاركته أساسيًا.. أوناي إيمري يلمح لاستبعاد مسعود أوزيل مجددًا

امتدح أليكس إيوبي لاعب وسط آرسنال زميله مسعود أوزيل؛ بعدما لعب دورًا في الفوز 3/0 على باتي بوريسوف في إياب دور 32 في الدوري الأوروبي لكرة القدم، لكن المدرب أوناي إيمري أشار إلى أن اللاعب الألماني لا يضمن الحفاظ على مكانه في التشكيلة الأساسية.

وتجاوز آرسنال هزيمته 1/0 في الذهاب، ليتقدم إلى دور الستة عشر بانتصاره 3/1 في النتيجة الإجمالية، إذ شارك أوزيل، الذي غاب عن المواجهة الأولى في روسيا البيضاء، في التشكيلة الأساسية للمرة الثانية في آخر 11 مباراة بجميع المسابقات.

وأبلغ إيوبي شبكة ”بي.تي سبورت“ التلفزيونية: ”إنه لاعب رائع وأحرزنا 3 أهداف بفضل وجوده. أعلم أنني لو ركضت فهو يملك الرؤية للعثور علي.

”أتمنى أن يواصل اللعب. نعلم إمكانات مسعود؛ لأننا نتدرب معه كل يوم“.

وكان إيمري راضيًا عن تأثير أوزيل ”الإيجابي“، لكنه أوضح أنه سيواصل تغيير التشكيلة بالنظر إلى مصلحة الفريق وجدول المباريات المزدحم.

وقال للصحفيين: ”لو كان متاحًا مثل آخر أسبوعين، فنحن سنخوض العديد من المباريات وربما في بعض الأحيان سنحتاج إليه في التشكيلة الأساسية وفي أحيان أخرى على مقاعد البدلاء؛ لأننا نملك العديد من اللاعبين لمساعدتنا“.

”تصرفه كان جيدًا وكفاءته ومشاركته اللعب مع بعض اللاعبين مثل ماتيو الغندوزي وأليكس إيوبي. إشراك مسعود كان مهمًا وإيجابيًا“.

ويستضيف آرسنال منافسه ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد.