خطأ كارديف سيتي يهدد أسرة إيميليانو سالا بكارثة جديدة

قالت صحيفة ”التايمز“ البريطانية، إن أسرة المهاجم الأرجنتيني إيميليانو سالا، الذي لقي مصرعه في حادث تحطم طائرة في القنال الإنجليزي، يمكن أن تخسر مبلغًا كبيرًا من المال.

ولقي سالا مصرعه في حادث تحطم طائرة أثناء توجهه من مدينة نانت الفرنسية إلى إنجلترا، للانضمام إلى نادي كارديف سيتي الإنجليزي.

وأشارت التايمز، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن أسرة سالا يمكن أن تفقد تعويضًا بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني عن وفاة سالا، نتيجة خطأ إداري ارتكبه مسؤولو نادي كارديف سيتي.

وأضافت: ”ارتكب مسؤولو كارديف سيتي خطأً كبيرًا عند تسجيل عقد سالا، بعد إتمام صفقة انتقاله من نادي نانت الفرنسي، وطالب مسؤولو الاتحاد الإنجليزي من كارديف أن يقوم سالا بتوقيع العقد من جديد، إلا أن مصرعه في حادث الطائرة حال دون ذلك“.

وتابعت: ”تقوم رابطة اللاعبين المحترفين بدفع 600 ألف جنيه إسترليني للاعبين الذين يفارقون الحياة، كتعويض لأسرهم، ويكون هذا الإجراء فوريًّا، لأن الرابطة ترجع في البداية إلى الاتحاد الإنجليزي، الذي يقوم بتسجيل اللاعبين، وتقوم بدفع تعويضات من صندوق خاص لتلك الحالات“.

ونقلت التايمز عن جون برمال، نائب الرئيس التنفيذي لرابطة اللاعبين المحترفين، قوله: ”الأمر يرجع في النهاية إلى أمناء الرابطة كي يقرروا ما إذا كان التعويض سيتم دفعه أم لا، كان من المفترض أن يكون الأمر بسيطًا وبديهيًّا، لأنه إجراء روتيني طالما تم تسجيل العقد، ولكن في تلك الحالة ستكون هناك دراسة للموقف“.