كارديف سيتي ونانت يطويان خلافاتهما بشأن إيمليانو سالا ”مؤقتًا“

اتفق ناديا كارديف سيتي، ونانت، على تمديد فترة الموعد النهائي لتحصيل الدفعة الأولى من قيمة صفقة انتقال الراحل إيمليانو سالا من نانت إلى كارديف حتى 27 فبراير/شباط الحالي.

وطلب النادي الفرنسي من كارديف دفع 5.27 مليون جنيه إسترليني قيمة الدفعة الأولى من قيمة الصفقة البالغة 15 مليون إسترليني وموعدها النهائي ، يوم الأربعاء، لكن صحيفة ”ديلي ميل“ ذكرت أن الناديين اتفقا على تأجيل دفع المبلغ إلى الأسبوع المقبل.

ولقي سالا مصرعه بتحطم طائرة خفيفة في القنال الإنجليزي الشهر الماضي بعد يومين فقط من انتقاله إلى كارديف سيتي.

وبعد انتشال جثته من القنال الإنجليزي تم دفن سالا البالغ من العمر 28 عامًا في مسقط رأسه في الأرجنتين، يوم السبت الماضي، وحضر جنازته كل من مسؤولي كارديف، ونانت.

وعقب اختفاء سالا دخل الناديان في خلافات بشأن قيمة الصفقة بما أن اللاعب ذاته قد تُوفي، حيث طالب نانت من نظيره الويلزي في الخامس من فبراير/ شباط الحالي كارديف بدفع أول دفعة من ثلاث دفعات سنوية لصفقة اللاعب ، كما تم الاتفاق عليه في الشهر الماضي.

لكن كارديف أوضح أنه يريد الانتظار حتى اكتمال التحقيق في الحادث، وافتعل أزمة مع وكيل أعمال اللاعب بداعي مغالاته في قيمة الصفقة، وأن نانت كان مسؤولًا عن الحادث باعتباره هو من وفّر الطائرة الخفيفة لانتقاله من نانت إلى ويلز.

وازداد الوضع تعقيدًا بسبب قيام نانت بخصم 50٪ من حصة بوردو بسبب شرط البيع الذي تم الاتفاق عليه عند شراء سالا من بوردو في العام 2015.

وفي حال عدم حل النزاع بين الناديين وديًا، قد ينتهي الأمر إلى حلّه في الاتحاد الدولي (الفيفا) أو غرفة تسوية المنازعات، وهي هيئة تحل الخلافات الواقعة بين الأندية واللاعبين.

ومع ذلك، فمن الممكن أن يوافق الجانبان على تخطي هذه المرحلة، والانتقال مباشرة إلى محكمة التحكيم الرياضية في لوزان.