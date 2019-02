كارديف سيتي يطالب بفتح تحقيق في صفقة الأرجنتيني إيميليانو سالا

طالب فريق كارديف سيتي الشرطة والاتحادين الإنجليزي والدولي لكرة القدم بفتح تحقيق في صفقة الأرجنتيني إيميليانو سالا، الذي توفي بعد سقوط الطائرة التي كانت تقله من نانت إلى كارديف في بحر المانش.

وطالب فريق نانت الفرنسي الفريق الويلزي بدفع مبلغ 15 مليون جنيه إسترليني، قيمة الصفقة، لكون اللاعب قد انتقل فعلًا إلى كارديف قبل وفاته، لكن الفريق الويلزي يطالب بفتح تحقيق والإجابة عن عدة أسئلة قبل دفع المبلغ.

