كارديف سيتي يطالب بفتح تحقيق في صفقة الأرجنتيني إيميليانو سالا

طالب فريق كارديف سيتي الشرطة والاتحادين الإنجليزي والدولي لكرة القدم بفتح تحقيق في صفقة الأرجنتيني إيميليانو سالا، الذي توفي بعد سقوط الطائرة التي كانت تقله من نانت إلى كارديف في بحر المانش.

وطالب فريق نانت الفرنسي الفريق الويلزي بدفع مبلغ 15 مليون جنيه إسترليني، قيمة الصفقة، لكون اللاعب قد انتقل فعلًا إلى كارديف قبل وفاته، لكن الفريق الويلزي يطالب بفتح تحقيق والإجابة عن عدة أسئلة قبل دفع المبلغ.

Scenes from Emiliano Sala's burial in his home town in Argentina!????????#RIPSala❤ pic.twitter.com/f2656iB5cC — Gidifeed (@Gidifeednews) February 18, 2019

وبحسب صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، فإن كارديف سيتي يطالب بالإجابة عن عدة أسئلة ضمن التحقيق الذي يطالب بفتحه قبل أن يدفع مبلغ 15 مليون جنيه إسترليني، وهي:

– هل كان سالا لاعبًا في نانت حين ركب الطائرة التي أدت لوفاته؟

– من نظم سفره الأخير؟ ولماذا ركب طائرة صغيرة ليلًا من دون إجراءات أمنية؟

– من اتخذ قرار ركوب سالا الطائرة؟

– لماذا لا يتم التحقيق مع مالك الطائرة؟

– هل الطائرة مرخصة لرحلات تجارية؟

– هل كان الربان دافيد إيبتسون يملك رخصة قيادة طائرة تجارية؟

– هل كان سالا مملوكًا لشركة ثالثة؟

– هل يسترجع بوردو، فريقه السابق، 50% من الصفقة كجزء من عقد انتقاله لفريق نانت في 2015؟

– ما دور الوسيط ويلي ماكاي؟

– هل كانت حصة الوسيط مكاي، أو جزء منها، ستقسم على أطراف أخرى؟ ومن هي؟

وكان كارديف سيتي قد عبر عن حسن النية، وأكد استعداده دفع المبلغ لفريق نانت، لكنه يطالب بالشفافية في الصفقة قبل أن يقوم بالتحويلات الضرورية.

وهدد نانت باللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ للحصول على مبلغ الصفقة.