مباراة آرسنال وباتي بوريسوف.. ماتيو الغندوزي مندهش من تألقه السريع مع ”الغانرز“

أقر ماتيو الغندوزي بأن الكثير من عشاق كرة القدم لم يسمعوا به قبل انتقاله إلى آرسنال العام الماضي، وعبر عن دهشته بعدما أصبح يشارك أساسيًّا بانتظام مع الفريق بفضل قدراته المختلفة عن بقية اللاعبين.

وتعاقد آرسنال مع اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 19 عامًا في يوليو تموز العام الماضي قادما من لوريان المنتمي للدرجة الثانية، لكنه سرعان ما أصبح لاعبًا مفضلًا للمدرب أوناي إيمري وشارك في 33 مباراة في كل المسابقات.

وأبلغ الغندوزي صحيفة ”إيفنينغ ستاندارد“: ”أنا مندهش قليلًا لأن الأمور سارت بشكل جيد جدًّا“

وتابع: ”لاحت لي فرصة خلال فترة الأعداد للموسم الجديد واقتنصتها. أظهرت قدرتي على مساعدة هذا الفريق.

”للأمانة وبعيدًا عن اللاعبين هنا الذين يتابعون قليلًا الدوري الفرنسي، فإن الكثيرين لم يسمعوا بي من قبل“.

ولم يحصل أي لاعب شاب آخر في الدوري الممتاز على نفس فرص اللعب التي نالها الغندوزي الذي يؤمن إيمري بشدة بقدراته.

وأضاف الغندوزي: ”أدين له بالفضل، لأنه وثق في قدراتي منذ البداية. من الأمور النادرة أن تمنح لاعبًا في الـ 19 من عمره هذه الفرص الكثيرة للعب“.

ويتأخر آرسنال بهدف دون رد أمام باتي بوريسوف في دور 32 للدوري الأوروبي ويستضيف منافسه القادم من روسيا البيضاء إيابًا، غدًا الخميس.