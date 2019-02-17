آرسنال يا ولي العهد.. هل يستجيب محمد بن سلمان للجماهير السعودية ويشتري نادي ”المدفعجية“؟

وجدت دعوات ونصائح قدمها مشجعو نادي آرسنال الإنجليزي في السعودية، اليوم الأحد، لولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان، بشراء نادي العاصمة العريق بدلًا من شراء نادي مانشستر يونايتد، تأييدًا واسعًا عند عشاق كرة القدم الكثر في المملكة.

وظهرت دعوة بن سلمان لشراء نادي آرسنال بعد يوم واحد فقط من ظهور معلومات عن عرض قدمه الأمير الشاب لشراء اليونايتد مقابل مبلغ مالي يقول كثير من السعوديين عن أنه بالإمكان توفيره وشراء نادي آرسنال بسعر معقول، والاستفادة من مزايا لا تتوفر إلا لدى فريق العاصمة اللندنية.

وتحت الوسم “ #آرسنال_يا ولي_العهد“، دون عدد كبير من السعوديين أمنياتهم بأن يحول الأمير محمد بن سلمان وجهته من مانشستر يونايتد إلى آرسنال، معددين له فوائد ذلك التغيير.

????الجماهير السعودية تُطلق هاشتاق :#ارسنال_ياولي_العهد يُطالبون فيه سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للاستثمار في أرسنال بدلاً عن مانشستر يونايتد ! . pic.twitter.com/M54rZiny8P — PremierLeagueWorld™️ (@EPLworld) ١٧ فبراير ٢٠١٩

ويقول مؤيدو شراء آرسنال، بأنه أكثر جدوى اقتصادية للمستثمرين، وأنه يمثل العاصمة لندن، ويمتلك ملعبًا عملاقًا، بجانب كونه يمر بأزمة ستجعل تجاوزها على يد أي مالك جديد للنادي فرصة لتحقيق أرباح كبيرة.

#ارسنال_ياولي_العهد فأرسنال من الناحية المالية والمردود الإقتصادي أفضل من مانشستر يونايتد المثقل بالديون بسبب الصفقات والرواتب المبالغ فيها. — فارس التركي (@farooi) ١٧ فبراير ٢٠١٩

ترى ارسنال مايشجعه الا الطبقة الارستقراطية فقط ، يعني ينفع لك ياطويل العمر !

خلك من الفريق اللي مايتسماش ، فريق تحكيم وشغلات سيئة #ارسنال_ياولي_العهد — إبراهيم المكرمي (@almakramy) ١٧ فبراير ٢٠١٩

اخذ سيفك واخذ درعك واخذ شلفاك

تحيزم بنور وحدد هدفك ونذرٍ تصيبه . #ارسنال_ياولي_العهد pic.twitter.com/3KXGQCBXAY — Ziyad (@Ziyadx5) ١٧ فبراير ٢٠١٩

وبينما ينشغل الأمير محمد بن سلمان بجولة آسيوية، بدأت اليوم الأحد بزيارة باكستان، لا يوجد تأكيدات لعزم الأمير الشاب على الاستثمار في الأندية الإنجليزية، على الرغم من ظهور هكذا أنباء بين فترة وأخرى.

وسينضم ولي العهد السعودي فيما لو أصبح أحد ملاك الأندية الإنجليزية، إلى نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، الشيخ منصور بن زايد، مالك نادي مانشستر سيتي القوي في المنافسات المحلية والأوروبية.