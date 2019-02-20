ماذا حدث بين كوفاتش ويورغن كلوب إثر مباراة بايرن ميونخ وليفربول؟ (فيديو)

ماذا حدث بين كوفاتش ويورغن كلوب إثر مباراة بايرن ميونخ وليفربول؟ (فيديو)

المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

نشب خلاف بسيط بين المدرب الألماني يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول، ونظيره نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ، بعد لقاء الفريقين، مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، لكن المدرب الكرواتي اعتذر لزميله وأنهى المشكلة.

وبدأت المشكلة حين توجه مدرب ليفربول بعد اللقاء للسلام على المدرب الكرواتي، الذي فضل الذهاب تجاه لاعبيه وتحيتهم، قبل أن يعود للسلام على مدرب ليفربول، وتجادل المدربان قليلًا، ثمَّ وضَّح كلٌّ منهما وجهة نظره.

وقال كلوب في تصريحات نشرتها ”ذا صن“: ”أردت أن أسلّم عليه مباشرة، لكنه ذهب للسلام عل كل لاعبيه، وحين عاد أخبرته أني أنتظره واعتذر وشرح الوضع، لم تكن هناك مشكلة بل كان هناك سوء فهم، كنت كالثور أمام الجبل“.

فيما أشار نيكو كوفاتش: ”في إنجلترا يحيون بعضهم بعضًا مباشرة، بالنسبة لي الأهم هو اللاعبون وهو يعرف ذلك، لكني اعتذرت له بعد ذلك“.

وتعادل الفريقان سلبيًّا ليتأجل الحسم للقاء الإياب في ميونخ يوم الـ13 من آذار / مارس المقبل.

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