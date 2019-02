ماذا حدث بين كوفاتش ويورغن كلوب إثر مباراة بايرن ميونخ وليفربول؟ (فيديو)

نشب خلاف بسيط بين المدرب الألماني يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول، ونظيره نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ، بعد لقاء الفريقين، مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، لكن المدرب الكرواتي اعتذر لزميله وأنهى المشكلة.

وبدأت المشكلة حين توجه مدرب ليفربول بعد اللقاء للسلام على المدرب الكرواتي، الذي فضل الذهاب تجاه لاعبيه وتحيتهم، قبل أن يعود للسلام على مدرب ليفربول، وتجادل المدربان قليلًا، ثمَّ وضَّح كلٌّ منهما وجهة نظره.

Jurgen Klopp didn't seem too happy with Niko Kovač at full-time.#LIVBAY #UCL pic.twitter.com/gQHE6o70EK

