روبرتسون عقب مباراة ليفربول وبايرن ميونخ: التعادل السلبي ربما يكون حاسمًا في التأهل

يشعر آندي روبرتسون، مدافع نادي ليفربول، أن التعادل على أرضه دون أهداف مع بايرن ميونخ، يوم الثلاثاء، ربما يكون حاسمًا في التأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، رغم أنه يعتقد أن الفريق الألماني ربما يسعد بشكل أكبر بهذه النتيجة.

وأجبر بايرن منافسه ليفربول على التعادل في ذهاب دور الستة عشر، ليترك الفريقان الباب مفتوحًا أمام كل الخيارات في لقاء الإياب في ميونخ في الـ13 من مارس/ آذار، وقال روبرتسون، إن وصيف بطل أوروبا يجب أن يكون حاسمًا بشكل أكبر أمام المرمى.

وقال الظهير الأيسر لليفربول لموقع النادي: ”بكل تأكيد يشعر المنافس بسعادة أكبر بسبب الخروج بشباك نظيفة، لكن خروج الفريق بشباك نظيفة على أرضه مهم جدًّا“.

وأضاف: ”نعرف أنه عندما نذهب إلى هناك سيكون للهدف قيمة كبيرة، وإذا سجلنا هدفًا سيكون على المنافس تسجيل هدفين على الأقل.

”إذا كنا حاسمين بشكل أكبر أعتقد أن بوسعنا التسجيل هناك“.

وقال روبرتسون، إن ليفربول يجب أن ينسى هذه المباراة في الوقت الحالي، ويبدأ التركيز سريعًا على مواجهة صعبة أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد بالدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد المقبل.

وأضاف ”لا تزال الفترة طويلة قبل لقاء الإياب، ونريد أن ننسى هذه المباراة حاليًّا بسبب الارتباط بمباريات مهمة في الدوري الممتاز“.