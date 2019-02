أهداف مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد.. 2/0 لرفاق بول بوغبا (فيديو)

سجل الإسباني آندير هيريرا الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه مانشستر يونايتد مع تشيلسي، في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب ستانفورد بريدج.

وجاء هدف هيريرا في الدقيقة 31 من الشوط الأول بضربة رأس مستغلًا كرة من بول بوغبا.

وأضاف بول بوغبا الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 45.

???? | @paulpogba puts it on a plate for @AnderHerrera! pic.twitter.com/uFzbSfBTjI

