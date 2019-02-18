أهداف مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد.. 2/0 لرفاق بول بوغبا (فيديو)

سجل الإسباني آندير هيريرا الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه مانشستر يونايتد مع تشيلسي، في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب ستانفورد بريدج.

وجاء هدف هيريرا في الدقيقة 31 من الشوط الأول بضربة رأس مستغلًا كرة من بول بوغبا.

وأضاف بول بوغبا الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 45.

???? | @paulpogba puts it on a plate for @AnderHerrera! pic.twitter.com/uFzbSfBTjI — The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) ١٨ فبراير ٢٠١٩

ونجح تشيلسي في إقصاء نوتنيغهام فورست بالدور الثالث، بالفوز 2/0 بالدور الثالث للبطولة، ثم عبور شيفيلد وينزداي بالدور الرابع قبل مواجهة مانشستر يونايتد.

وصعد مانشستر يونايتد على حساب ريدينغ بثنائية نظيفة، ثم تخطى آرسنال في عقر داره بنتيجة 3/1 قبل الصدام مع تشيلسي.

وفاز مانشستر يونايتد بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي 12 مرة من قبل، آخرها العام 2016، بينما حصد البلوز اللقب 8 مرات آخرها العام الماضي.

وانتهت آخر مباراة بين الفريقين بالتعادل 2/2 في بطولة الدوري خلال شهر أغسطس الماضي.