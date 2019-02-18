كل ما تريد معرفته عن مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

يدور صدام كروي مثير، مساء اليوم الاثنين، على ملعب ”ستامفورد بريدج“ بالعاصمة البريطانية لندن بين فريق تشيلسي وضيفه مانشستر يونايتد في الدور الخامس ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويسعى تشيلسي لمصالحة جماهيره بعد نتائج مهزوزة في بطولة الدوري الإنجليزي، بينما يتطلع مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز خارج دياره واستكمال مشوار البطولة.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”ستامفورد بريدج“ الساعة الـ 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ12:30 بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق التونسي رؤوف بن خليف.

مشوار الفريقين

نجح تشيلسي في إقصاء نوتنيغهام فورست بالدور الثالث، بالفوز بثنائية دون رد بالدور الثالث للبطولة، ثم عبور شيفيلد وينزداي بالدور الرابع قبل مواجهة مانشستر يونايتد.

وصعد مانشستر يونايتد على حساب ريدينغ بثنائية نظيفة، ثم تخطى آرسنال في عقر داره بنتيجة 3-1 قبل الصدام مع تشيلسي.. وفاز المانيو بلقب كأس الاتحاد 12 مرة من قبل، آخرها عام 2016 بينما حصد البلوز اللقب 8 مرات آخرها العام الماضي.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بالتعادل بهدفين لكل منهما في بطولة الدوري خلال شهر أغسطس الماضي.

إنقاذ ساري

يأمل المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق تشيلسي، أن يحقق الفوز من أجل تجنب شبح الإقالة خاصة بعد الهزيمة الثقيلة أمام مانشستر سيتي بسداسية في الدوري.

ويحشد تشيلسي القوة الضاربة دون غيابات عن البلوز ، ويعتمد ساري على تشكيلته التي تضم الحارس كيبا وأمامه الرباعي أنتونيو روديجير ودافيد لويز وسيزار أزابيلكويتا وماركوس ألونسو في خط الدفاع، بينما يقود خط الوسط جورجينهو ونغولو كانتي مع روس باركلي.

ويراهن ساري على المثلث الهجومي إدين هازارد وبيدرو خلف المهاجم غونزالو هيغواين، بينما يبدو ويليان خيارًا مهمًّا على مقاعد بدلاء البلوز وربما يبدأ اللقاء.

طموح سولشاير

يملك مانشستر يونايتد طموحًا كبيرًا مع مدربه النرويجي أولي سولشاير، من أجل تحقيق بطولة هذا الموسم وحصد لقب كأس الاتحاد بعدما أطاح بآرسنال في الدور الماضي.

ويعتمد المانيو على أغلب نجومه، عدا الرباعي المصاب أنتوني مارسيال وجيسي لينغارد وماتيو دراميان وأنتونيو فالنسيا، ويراهن سولشاير على تشكيلة تضم الحارس سيرجيو روميرو وأمامه الرباعي فيل جونز وكريس سمولينغ وأشلي يونغ ولوك شاو للدفاع مع مثلث الوسط نيمانيا ماتيتش وأندير هيريرا وبول بوغبا.

ويراهن سولشاير على مثلث الهجوم خوان ماتا وأمامه الثنائي روميلو لوكاكو وماركوس راشفورد في الخط الأمامي، من أجل اختراق دفاعات البلوز والضغط لهز الشباك منذ البداية.

وقال محمد عمارة، ظهير أيسر هانزا روستوك الألماني الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن تشيلسي سيلعب بدوافع قوية من أجل تحقيق الفوز، موضحًا أن الهزيمة بسداسية ستعطي اللاعبين روحًا قتالية للانتصار وحصد تذكرة التأهل، خاصة أن الفريق يمتلك لاعبين كبارًا أصحاب خبرات مثل هيغواين وهازارد.

وأضاف: ”أعتقد أن الخطورة تكمن في استغلال الفرص في وجود هدافين مميزين مثل: هيغواين ولوكاكو وراشفورد وهازارد“.