ذا صن: مانشستر يونايتد مستعد لدفع هذا المبلغ لتحرير بوكيتينو من قبضة توتنهام

أشارت تقارير صحفية بريطانية، إلى أن مانشستر يونايتد على استعداد لدفع 34 مليون جنيه إسترليني لتوتنهام هوتسبير؛ للحصول على خدمات مدرب الفريق اللندني ماوريسيو بوكيتينو.

وفي حال تأكد النادي الإنجليزي من أن المدير الفني الأرجنتيني الرجل المناسب لتدريب الفريق الموسم المقبل خلفًا للمدرب المؤقت أولي غونار سولشاير، فإن إد وودوارد نائب المدير التنفيذي للنادي، على استعداد لدفع هذا المبلغ للحصول على خدمات بوكيتينو.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية، أن مانشستر يونايتد يميل حاليًا إلى التعاقد مع سولشاير بشكل دائم، رغم أن الخسارة في أولد ترافورد بهدفين أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أثرت على قرار النادي.

لكن النادي العريق سينتظر ما ستسفر عنه مباريات الفريق ضد تشيلسي وليفربول، ليتخذ القرار بشأن المدير الفني النرويجي.

ويدرك مانشستر يونايتد أنه في حال الاتفاق على تولي بوكيتينو المسؤولية، فإنه سيجد مقاومة شديدة من توتنهام المتمسك بمدربه، كما أن المدرب البالغ عمره 46 عامًا سعيد للغاية في النادي اللندني.

ووفقًا لصحيفة ”ستاندرد“، فإن يونايتد لا يفتقر للمال اللازم لتعويض بوكيتينو أو توتنهام للتعاقد مع المدرب، في ظل أرباح النادي وتقريره المالي الأخير.

ومن المرجح أن إدارة يونايتد قد أبدت إعجابها بإدارة بوكيتينو لفريقه خلال الفوز الكبير بثلاثية نظيفة على بروسيا دورتموند متصدر البوندسليغا، رغم أن الفريق خاض المباراة بدون هدافه هاري كين وديلي آلي للإصابة.

وسيلتقي مانشستر يونايتد مع تشيلسي في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي، الليلة، في ستامفورد بريدج.