تقارير: زيدان يضع 3 شروط للموافقة على عرض تدريب تشيلسي

قالت صحيفة ”ذي صن“ البريطانية إن الفرنسي زين الدين زيدان منفتح على التفاوض مع نادي تشيلسي ليتولى القيادة الفنية للفريق، ولكنه وضع شروطًا لقبول هذا العرض.

ودخل مسؤولو تشيلسي في مباحثات مع زيدان، المدرب السابق لنادي ريال مدريد الإسباني، والذي توّج معه بمسابقة دوري أبطال أوروبا في 3 مواسم متتالية، وذلك كي يتولى المسؤولية خلفًا للمدرب الإيطالي ماوريسيو ساري.

وأضافت الصحيفة أن زيدان وضع 3 شروط أساسية كي يقبل مهمة تدريب تشيلسي.

وتابعت: ”الشرط الأول أن يبقى البلجيكي إدين هازارد في صفوف البلوز ولا يرحل إلى نادي ريال مدريد الإسباني، والثاني أن تضع الإدارة 200 مليون جنيه إسترليني تحت بند صفقات جديدة لدعم صفوف الفريق، وأن يزيد هذا المبلغ في حالة رحيل بعض اللاعبين الحاليين في ستامفورد بريدج بناءً على رؤيته الفنية، والثالث أن يكون له حق اتخاذ القرارات في إدارة تشيلسي إلى جانب مدير النادي مارينا غرانوفسكايا“.

ويواجه الإيطالي ماوريسيو ساري موقفًا حرجًا في تشيلسي، عقب الهزيمة الساحقة التي تلقاها أمام مانشستر سيتي بسداسية نظيفة في البريمييرليغ.

ويواجه تشيلسي أسبوعًا حاسمًا، حيث يلتقي، اليوم الاثنين، على ملعب ستامفورد بريدج، نادي مانشستر يونايتد في دور الـ16 لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يواجه مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الأحد المقبل.