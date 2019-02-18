القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

يصطدم فريق مانشستر يونايتد بنظيره تشيلسي، مساء اليوم الاثنين، بملعب ”ستامفورد بريدج“ ضمن منافسات الدور الخامس في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويسعى ”الشياطين الحمر“ للخروج من كبوة الهزيمة من باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا بثنائية نظيفة، والتمسك بأمل الخروج ببطولة هذا الموسم تحت قيادة النرويجي سولشاير، مدرب الفريق، بعد انحصار المنافسة في الدوري بين ليفربول ومانشستر سيتي.

أما في الدوري فيتحل الفريق رفع الفريق حاليًا المركز الرابع برصيد 51 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن آرسنال صاحب المركز الخامس.. فبعد 26 مباراة استطاع زملاء بول بوغبا تحقيق الانتصار في 15 مباراة، وتعادلوا في ست وخسروا خمس مباريات.

على الجانب الآخر، يسعى تشيلسي، حامل اللقب، لتحقيق استفاقة تنقذ الإيطالي ساري، وتحافظ على منصبه كمدير فني، بعد الهزيمة القاسية أمام مانشستر سيتي بسداسية نظيفة، وإقامة المباراة على ملعب ستامفورد بريدج تدعم حظوظ البلوز، حيث يملك الفريق سجلاً قوياً أمام الفرق الخمسة الكبرى على ملعبه في الكأس، فكانت آخر 4 مواجهات لصالحه وسجل 11 هدفًا واستقبل 3.

ولم يتلقَّ تشيلسي أي هزيمة أمام اليونايتد منذ عام 1999، بعدما فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، آخرها كان نهائي النسخة الماضية من البطولة.

ويحتل الفريق حاليًا المركز السادس في ترتيب البريميرليغ برصيد 50 نقطة وبفارق 15 نقطة كاملة عن الصدارة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 26 مباراة، حقق الفوز في 15 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى ست هزائم.

وكان تشيلسي تغلب على مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل في المباراة النهائية للمسابقة التي جمعتهما يوم 19 مايو الماضي بملعب ”ويمبلي“، سجله النجم البلجيكي هازارد.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في تمام الـ9:30 مساء بتوقيت القاهرة، الـ10:30 بتوقيت السعودية، وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق رؤوف خليف.