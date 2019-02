أليكسيس سانشيز: فترة مورينيو كانت متوترة للغاية.. وعدم قدرتي على صنع الفرحة يقلقني

تحدث التشيلي أليكسيس سانشيز، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن فترة مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو، كاشفًا في الوقت نفسه عن عدم رضاه عن مسيرته الحالية مع ”الشياطين الحمر“.

ورحل مورينيو عن تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعدما تمت إقالته لسوء نتائج الفريق، ليتم تعيين أولي جونار سولسكاير في منصب المدير الفني بشكل مؤقت، حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال سانشيز، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“: ”مورينيو أحد أفضل المدربين في العالم، فهو يدير الأمور بطريقة مميزة للغاية داخل وخارج الملعب، وقدم لي الكثير من الأمور التي ساعدتني في مسيرتي“.

"I'm a player that, if I'm not in contact with the ball, I lose that spark."

Alexis Sanchez has spoken…

