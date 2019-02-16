تقارير.. غاريث بيل رفض عرضين من تشيلسي ومانشستر يونايتد للرحيل عن ريال مدريد

ذكرت صحيفة ”آس“ بناء على تقارير إعلامية بريطانية، أن النجم الويلزي غاريث بيل، جناح ريال مدريد، رفض عرضين من فريقي تشيلسي ومانشستر يونايتد وفضل البقاء في ريال مدريد، حتى نهاية عقده الحالي على الأقل.

وقالت صحيفة ”التايمز“ البريطانية، إن الفريقان عرضا مشروعهما على النجم الويلزي لإعادته للدوري الإنجليزي الممتاز، لكنهما واجها الرفض حيث فضل اللاعب البقاء في ريال مدريد.

وكان بيل قد فتح الباب للرحيل بعد نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، حيث لم يشركه المدرب السابق الفرنسي زين الدين زيدان أساسيا ودخل بديلا ليمنح ريال مدريد الفوز باللقب رقم 13 في دوري أبطال أوروبا بتسجيله هدفين.

وأدت استقالة زيدان لتغيير وجهة نظر الجناح الويلزي، الذي قرر الاستمرار في ريال مدريد ، لكن الإصابات المتكررة تعيق تألقه.

وأصبح النجم الويلزي بديلا في اللقاءات الأخيرة رفقة المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، الذي يفضل اللعب بكل من لوكاس فاسكيز وفينسيوس جونيور في الجناحين وكريم بنزيما كقلب هجوم.