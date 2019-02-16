صن: محمد بن سلمان يعرض 3.8 مليار إسترليني لشراء مانشستر يونايتد

ذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي تقدم بعرض للاستحواذ على مانشستر يونايتد مقابل 3.8 مليار جنيه إسترليني؛ حتى يصبح المالك الجديد للنادي الإنجليزي بحلول الموسم الجديد.

يأتي ذلك في الوقت الذي يقضي فيه قادة يونايتد وقتًا أطول في السعودية؛ من أجل هذه المفاوضات، مع سعي العائلة المالكة في السعودية، التي تقدر ثروتها بنحو 850 مليار إسترليني، لحث عائلة غليزر المالكة للنادي على البيع.

ونفت مصادر مطلعة في أولد ترافورد كثيرًا نية عائلة غليزر البيع، لكن العرض الضخم الذي قدمه ولي العهد لا يمكن رفضه، كما نفت جهات سعودية رسمية ذات التقارير أيضًا من قبل.

وكانت العائلة قد اشترت النادي بمبلغ 790 مليون جنيه إسترليني قبل 14 عامًا تقريبًا، لكن البيع سيحقق لهم أرباحًا فلكية تصل إلى 2.2 مليار جنيه إسترليني.

وكانت صحيفة ”صن“ أول من أعلن عن رغبة ولي العهد بشراء يونايتد، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن تعثرت المفاوضات.

وسيتوقف مبلغ بيع النادي على نجاح أولي غونار سولشكاير، المدير الفني الحالي، في ضمان مقعد للفريق في دوري الأبطال الموسم المقبل، لكن في حال فشل يونايتد في التأهل لدوري الأبطال سيقل مبلغ البيع.

واستثمرت المملكة بالفعل في الرياضة، حيث عقدت صفقات مع فورمولا 1 والمصارعة الحرة للمحترفين WWE، فضلًا عن انفتاح كبير في المملكة على الرياضة والترفيه لجعلها أكثر جذبًا للسياح.