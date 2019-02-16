كوليبالي مدافع نابولي يصدم مانشستر يونايتد وتشيلسي

حسم السنغالي الدولي كاليدو كوليبالي، مدافع نادي نابولي الإيطالي، موقفه من عروض الاحتراف التي تلقاها من عملاقي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ، مانشستر يونايتد وتشيلسي.

وقال كوليبالي، في مقابلة اليوم السبت، مع قناة ”راي سبورت“ الإيطالية: ”أنا سعيد بالطبع نتيجة اهتمام أندية كبيرة بالحصول على خدماتي، وهذا يدفعني بطبيعة الحال كي أواصل العمل والجهد كي أطوّر مستواي، وأكون من عظماء كرة القدم“.

وأضاف بقوله: ”لا يمكن أن أحكم على نفسي، وهل أنا من أقوى مدافعي كرة القدم في العالم أم لا، ولكنني أحاول دائمًا الوصول إلى أفضل مستوى ممكن..أريد البقاء في نابولي، ولدي الكثير من الدوافع التي تجعلني أستمر هنا، وأسعى لتحقيق المزيد مع فريقي الحالي، وأريد الاستمرار رفقة نابولي طويلًا“.

ووضع نادي مانشستر يونايتد التعاقد مع كوليبالي كأولوية قصوى في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يعاني دفاع الفريق من نقص واضح في صفوفه، وهو ما أكده النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرب المانيو، الذي شدد على ضرورة دعم دفاع الفريق.

ويرغب نادي تشيلسي أيضًا في التعاقد مع مدافع قوي مثل كوليبالي؛ في ظل الهشاشة الدفاعية التي يعاني منها الفريق، وأصبحت واضحة خلال المباريات الأخيرة، عندما خسر برباعية أمام بورنموث، ثم بسداسية أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.