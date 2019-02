فيرجسون يعود لتدريب مانشستر يونايتد في مباراة ودية (صورة)

قال مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، إن مدربه الأسبق أليكس فيرجسون سيعود إلى مقعده في استاد أولد ترافورد، خلال مباراة خيرية احتفالًا بمرور 20 عامًا على تتويج الفريق بالثلاثية.

وسيقود فيرجسون (77 عامًا) فريق أساطير مانشستر يونايتد عند مواجهة بايرن ميونيخ في أولد ترافورد، يوم 26 مايو المقبل.

وخضع فيرجسون، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين وبالدوري الممتاز 13 مرة وبكأس إنجلترا 5 مرات مع مانشستر يونايتد، لجراحة بعد إصابته بنزيف في المخ، في مايو من العام الماضي، لكنه تعافى ويظهر بشكل منتظم في مدرجات أولد ترافورد لمشاهدة المباريات.

وقال فيرجسون لموقع ناديه على الإنترنت: ”أتطلع حقًا لهذا اليوم الذي سيكون استثنائيًا في أولد ترافورد“.

وأضاف: ”ستكون فرصة رائعة للالتقاء بوجوه مألوفة وكذلك لدعم مؤسسة مانشستر يونايتد الإنسانية“.

وسجل أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد المؤقت، هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليقود الفريق للفوز 2/1 على بايرن ميونخ في نهائي دوري الأبطال 1999، ليكمل يونايتد الثلاثية بعد التتويج بالدوري الممتاز وبكأس إنجلترا.

Who else can’t wait to see Sir Alex back in the dugout? #Treble99 pic.twitter.com/pyxF0QyPkC

