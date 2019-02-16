بيب غوارديولا يقر بخطئه في التعامل مع رياض محرز

قدّم المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، اعتذاره للنجم الجزائري رياض محرز، الذي انضم للفريق الصيف الماضي، قادمًا من ليستر سيتي.

ونقلت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية عن غوارديولا قوله:“ابتعاد رياض محرز عن تشكيلة الفريق الأساسية، خطأ مني، والأمر ليس له علاقة برياض محرز“.

وأضاف غوارديولا:“أنا حزين من أجل محرز، إنه يتدرب بكل جدية، ويمتلك قدرات، وإمكانيات هائلة“.

واستدرك:“لكن في الوقت الحالي الفريق يضم 5 مهاجمين بمستوى مميز، وسعيد بأدائهم، لكن لسوء الحظ، لم أمنح رياض محرز معدل المشاركة الذي يستحقه في المباريات، لهذا أعتذر له“.

وواصل المدرب الإسباني:“إمكانيات محرز ليست محل شك، وكل ما يجب عليه فعله، هو الاستمرار، والقتال في التدريبات، وعدم الشكوى كثيرًا“.

وختم غوارديولا:“إذا شارك رياض محرز في 5، أو 6 مباريات متتالية، سيكون على نفس مستوى رحيم سترلينغ، وبرناردو سيلفا“.

وانضم رياض محرز، البالغ من العمر 27 عامًا، إلى مانشسر سيتي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، لكن آخر مشاركة له أساسيًا مع الفريق تعود إلى 30 ديسمبر الماضي، في الفوز 3/1 على ساوثهامبتون.

ولعب محرز 34 مباراة مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات، بواقع 1881 دقيقة، سجل فيها 9 أهداف، وصنع 10.