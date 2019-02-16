هل يحرم مانشستر سيتي جاره من التعاقد مع نجم دورتموند جادون سانشو؟

ذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن فريق مانشستر يونايتد مصر على التعاقد مع النجم الإنجليزي الشاب جادون ساشو، جناح بروسيا دورتموند الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب الصحيفة، فإن المدرب المؤقت الحالي، النرويجي أولي جونار سولسكاير، مقتنع بأداء نجم بروسيا دورتموند وإمكانياته.

ويرتبط انتقال ساشو بموافقة الجار والغريم مانشستر سيتي، فريقه السابق، الذي تركه يرحل إلى بروسيا دورتموند مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني، لكنه وضع شرطين في عقده للاستفادة من أي عملية انتقال جديدة.

ووفقًا لصحيفة ”صن“، فإن مانشستر يونايتد مستعد لدفع 70 مليون جنيه إسترليني سيأخذ منها مانشستر سيتي 15% بحسب عقد اللاعب، كما أن بإمكانه دفع الفارق في حالة موافقة بروسيا دورتموند على العرض واستعادة نجمه السابق.

وكان مانشستر سيتي يرغب في بقاء سانشو في الفريق، لكنه اضطر للتخلي عنه بعدما لم يستطع توفير ضمانات للاعب للعب والجانب المادي.

وتألق النجم الإنجليزي الشاب وطرق أبواب المنتخب الإنجليزي الأول وأصبح أحد أبرز لاعبي الدوري الألماني للدرجة الأولى.