رسميًا.. غياب مارسيال ولينغارد عن مانشستر يونايتد أمام تشيلسي وليفربول

أعلن أولي غونار سولسكاير المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد استبعاد جيسي لينغارد، وأنطوني مارسيال، من هجوم الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لثلاثة أسابيع على الأقل بسبب الإصابة، وبالتالي لن يشاركا في مباراتي تشيلسي وليفربول المقبلتين.

ولحقت إصابة عضلية بثنائي هجوم يونايتد خلال الشوط الأول أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي، على ملعب أولد ترافورد.

وقال سولسكاير خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة تشيلسي حامل اللقب في الدور الخامس من كأس الاتحاد:“أعتقد أنهم سيغيبان لمدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع كما يُظهر الوضع الآن“.

ويأتي هذا الغياب كانتكاسة لمانشستر يونايتد الذي فاز في 10 مباريات من إجمالي 12، خاضها تحت قيادة سولشار، لكن هذا الوضع يمنح ثنائي الهجوم أليكسيس سانشيز، وروميلو لوكاكو، فرصة سانحة لاستعادة قدراتهما التهديفية.

وقال المدرب النرويجي إنه سيفتح الباب أمام مشاركة ثنائي الهجوم الصاعد أنخيل غوميز، وتاهيث تشونج، اللذين تم الدفع بهما للمشاركة مع الفريق الأول هذا الموسم.

وأضاف:“ستكون فرصة لأي لاعب، سواء أكان أليكسيس، أو روميلو، أو أنخيل غوميز، وأنطوني، وجيسي، بذلا جهدًا كبيرًا مع الفريق، وهو أمر مهم، لكن مع روميلو، وأليكسيس، نمتلك مهارات مختلفة، وسيكون بإمكانهما إظهار ما يستطيعان تقديمه للفريق“.

وتابع:“لا تزال لدينا بدائل هجومية، لكن أنخيل، وتشونج، تدربا مع الفريق طوال الأسبوع وحتى خلال الأسابيع التي سبقت الإصابة، ولهذا السبب تتوافر فرصة كبيرة لإمكانية مشاركتهما“.

ويخوض يونايتد صراعًا مع تشيلسي، وآرسنال، لإنهاء الموسم في المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيستضيف ليفربول المنافس على اللقب على ملعب أولد ترافورد في 24 فبراير/ شباط الجاري.