مانشستر يونايتد يكشف تكاليف رحيل جوزيه مورينيو

قال مانشستر يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس، إن إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو كلفته 19.6 مليون جنيه إسترليني (25.1 مليون دولار) ورغم ذلك لا يزال النادي يتوقع أن يحقق أهدافه المالية لهذا العام.

وأُقيل مورينيو في ديسمبر 2018، بعد سلسلة من النتائج السيئة، وعيّن النادي النرويجي أولي جونار سولسكاير مدربًا مؤقتًا لبقية الموسم.

وقدّم مانشستر يونايتد، الذي يضم في تشكيلته الفرنسي بول بوغبا الفائز مع منتخب بلاده بكأس العالم، والحارس الإسباني ديفيد دي خيا، أسوأ بداية لموسم في 28 عامًا، ولكن بعد تعيين سولسكاير أصبح الآن يحتل المركز الرابع في الترتيب.

وقال إد وودورد نائب رئيس مانشستر يونايتد في بيان: ”تعيين أولي مدربًا مؤقتًا ومايك (فيلان) مساعدًا له… كان له مردود إيجابي على النادي“.

وبلغت إيرادات النادي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 208.6 مليون جنيه إسترليني مقارنة بمبلغ 177.4 مليون جنيه إسترليني في الفترة نفسها من العام الماضي، بعد أن ساعدت الاتفاقية الجديدة لحقوق دوري أبطال أوروبا المربحة على زيادة الإيرادات بنسبة 38%.

وقال مانشستر يونايتد، الحائز على لقب الدوري الإنجليزي 20 مرة، إنه لا يزال يتوقع زيادة الإيرادات لتصل ما بين 615 إلى 630 مليون جنيه على أن تبلغ الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين ما بين 175 إلى 190 مليون جنيه إسترليني لعام 2018-2019.