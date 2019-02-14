آرسين فينغر يتحدث عن رفضه عرضًا لتدريب ريال مدريد‎

تحدث المدرب الفني الفرنسي المخضرم آرسين فينغر عن رفضه عرضًا من إدارة ريال مدريد لتولي تدريب الفريق الملكي.

وغادر آرسين فينغر، البالغ من العمر 69 عامًا، آرسنال الإنجليزي، بنهاية الموسم الماضي، بعد 22 عامًا قضاها مع الغانرز.

وأوضح فينغر في مقابلة نقلتها شبكة “beIN SPORTS” بأنه رفض تدريب ريال مدريد أكثر من مرة.

وأضاف فينغر ”لا أشعر بأي ندم على رفض ريال مدريد عندما كنت مدربًا لنادي آرسنال، أعتقد أنه لو سألت أي مدرب الآن هل تريد تدريب ريال مدريد؟ سيقول نعم، إنه النادي الأكبر في العالم“.

وتولى فينغ تدريب آرسنال مدة 22 عامًا، قاد خلالها الغانرز إلى 3 ألقاب في الدوري الممتاز و7 ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي.