لاعبة كرة طائرة برازيلية تكشف علاقتها السرية بـ“إميليانو سالا“ ومكالماتها معه قبل ساعات من وفاته (صور)

كشفت لاعبة كرة الطائرة البرازيلية لويزا أنجيرر، أنها كانت تربطها علاقة سرية مع اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا، الذي سقطت طائرته في بحر المانش، يوم 21 من الشهر الماضي.

وذكرت أنجيرر (31 عامًا)، أن آخر مرة شاهدت نجم كارديف سيتي الراحل في عيد ميلاده، قبل أسبوع واحد من الحادث المأساوي.

وبعد الأخبار عن العثور على جسد اللاعب، كتبت على الإنترنت: ”سأحبك إلى الأبد!“.

وقالت إنجيرر، إنها التقت باللاعب الراحل البالغ من العمر 28 عامًا بينما كانا يلعبان لفرق في فرنسا، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

كما أوضحت أيضًا أنها تحدثت معه قبل ساعات فقط من وفاته في حادث تحطم الطائرة،، أثناء رحلته من مدينة نانت الفرنسية نحو كارديف الويلزية.

وأضافت أن حلم سالا هو اللعب في الدوري الممتاز، الذي كان يتجه إليه عندما توفي، مشيرة إلى أنه كان سعيدًا جدًا بالتوجه إلى كارديف.

وأشارت إلى أن سالا كان ”شخصًا بسيطًا“ بقلب نقي، وليست لديه نوايا سيئة، وكان يشعر بالخجل والدهشة عندما يُشيد به الناس في الشارع؛ بسبب أدائه على أرض الملعب.

وقالت لويزا، إنها تشبثت بالأمل بعد اختفاء سالا؛ لأن الأمل كان كل ما لديها في أعقاب الحادث مباشرة.