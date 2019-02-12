دقيقة صمت حدادًا على الأرجنتيني إيميليانو سالا في مباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، اليوم الثلاثاء، إن الجميع سيقفون دقيقة صمت؛ حدادًا على روح إيميليانو سالا، في مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، هذا الأسبوع.

وانضم سالا لكارديف سيتي في فترة انتقالات يناير كانون الثاني من نانت الفرنسي، وفارق الحياة بعد تحطم طائرته، الشهر الماضي.

وتم انتشال جثة اللاعب من بين حطام الطائرة، الأسبوع الماضي، بينما لم يعثر بعد على جثة قائد الطائرة.

وقال ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة، في بيان: ”بالأصالة عن كل فرد في الاتحاد الأوروبي، أتقدم بخالص العزاء إلى أسرة وأحباء إيميليانو.

”الحزن يعتصرني لوفاة لاعب بهذه الطريقة وفي هذه السن، وأدعو عشاق كرة القدم عبر القارة لاحترام ذكراه في الأيام المقبلة“.

وقال الاتحاد الأوروبي، إن الفرق يمكنها ارتداء شارات سوداء لتأبين اللاعب الأرجنتيني.