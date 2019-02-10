حكم مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي يخفي كرة ”هاتريك“ سيرجيو أغويرو‎ (فيديو)

مازح الحكم مايك دين، النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي، بعد فوز فريقه 6/0 على تشيلسي، الأحد، في قمة مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي، على ملعب الاتحاد.

وبعد صافرة نهاية المباراة، أخذ الحكم مايك دين الكرة وراء ظهره، عندما رأي أن أغويرو يريد الحصول على الكرة، كذكرى، بعد أن سجل 3 أهداف في المباراة (هاتريك).

وسعى أغويرو للحصول على الكرة فور صافرة النهاية، لكن مايك دين خبأها تحت ملابسه، قبل أن يسلمها للنجم الأرجنتيني، ويصافحه.

This is Mike Dean’s world and we are living in it ???????????? pic.twitter.com/r1E37nkUoE — Sadikshya (@Sadikshya_) February 10, 2019

وسجل أغويرو 3 أهداف في الدقائق 13، و19، و56، ليصبح أفضل هداف في تاريخ مباريات مانشستر سيتي وتشيلسي برصيد 10 أهداف.

كما سجل أغويرو الثلاثية (هاتريك) رقم 11 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم مهاجم بلاكبيرون روفرز ونيوكاسل يونايتد السابق، آلان شيرر.

وبات أغويرو، البالغ من العمر 30 عامًا، اللاعب السادس في تاريخ الدوري الإنجليزي، الذي يساهم في تسجيل 200 هدف لفريق واحد في المسابقة، بعد واين روني ورايان غيغز وتييري هنري وفرانك لامبارد وستيفن جيرارد.