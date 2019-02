حكم مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي يخفي كرة ”هاتريك“ سيرجيو أغويرو‎ (فيديو)

مازح الحكم مايك دين، النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي، بعد فوز فريقه 6/0 على تشيلسي، الأحد، في قمة مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي، على ملعب الاتحاد.

وبعد صافرة نهاية المباراة، أخذ الحكم مايك دين الكرة وراء ظهره، عندما رأي أن أغويرو يريد الحصول على الكرة، كذكرى، بعد أن سجل 3 أهداف في المباراة (هاتريك).

وسعى أغويرو للحصول على الكرة فور صافرة النهاية، لكن مايك دين خبأها تحت ملابسه، قبل أن يسلمها للنجم الأرجنتيني، ويصافحه.

This is Mike Dean’s world and we are living in it ???????????? pic.twitter.com/r1E37nkUoE

— Sadikshya (@Sadikshya_) February 10, 2019