ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 26 (صورة)

اكتسح فريق مانشستر سيتي، ضيفه تشيلسي بستة أهداف دون ردٍ، ضمن مباريات الجولة الـ 26 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفرض مانشستر سيتي أسلوبه على المباراة منذ اللحظات الأولى، ونجح بتسجيل 4 أهداف في الـ 25 دقيقة الأولى من اللقاء عن طريق رحيم سترلينغ، والأرجنتيني سيرجيو أغويرو، والألماني إلكاي غوندوغان، في الدقائق 4 و13 و19 و25 من زمن اللقاء.

وتواصل السقوط الكبير لتشيلسي خلال الشوط الثاني باستقباله للهدفين الخامس والسادس عن طريق أغويرو من ضربة جزاء، وسترلينغ في الدقيقتين 56 و80 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة، ارتقى مانشستر سيتي إلى صدارة جدول الترتيب برصيد 65 نقطة بفارق الأهداف عن ليفربول، فيما تجمَّد رصيد تشيلسي عند 50 نقطة في المركز السادس.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كاملًا: