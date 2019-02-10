سيرجيو أغويرو يقود مانشستر سيتي للفوز بسداسية نظيفة على تشيلسي واستعادة صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

أنزل مانشستر سيتي هزيمة مهينة بمنافسه تشيلسي، بنتيجة 6/0، في المباراة التي جمعتهما، الأحد، على ملعب الاتحاد، في قمة منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يمهل مانشستر سيتي منافسه كثيرًا قبل أن يسجل، عندما سدد رحيم سترلينغ كرة قوية في الدقيقة الرابعة، أثمرت الهدف الأول.

ومن تسديدة قوية ورائعة من خارج منطقة الجزاء، أضاف النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الهدف الثاني في الدقيقة 13.

وعاد أغويرو وسجل الهدف الشخصي الثاني له، والثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 19، بتسديدة من داخل المنطقة.

وعزز الألماني إلكاي غوندوغان تقدم مانشستر سيتي بهدفٍ رابعٍ في الدقيقة 25، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

سجل أغويرو الهدف الخامس لمانشستر سيتي من ركلة جزاء في الدقيقة 56.

وسجل رحيم سترلينغ الهدف الثاني له والسادس لمانشستر سيتي في الدقيقة 80.

وثأر مانشستر سيتي لنفسه من تشيلسي، الذي أنزل بالسيتيزنز أول خسارة الموسم الحالي، عندما هزمه 2/0 في ديسمبر الماضي، على ملعب ستامفورد بريدج.

ورفع الفوز رصيد مانشستر سيتي إلى 65 نقطة في الصدارة، متقدمًا بالأهداف والنتائج عن ليفربول الذي يملك نفس الرصيد، لكن الريدز لعب مباراة أقل، في حين تجمد رصيد تشيلسي عند 50 نقطة في المركز الخامس.

وتمثّل نتيجة اليوم أفضل استعداد لمانشستر سيتي ومدربه الإسباني بيب غوارديولا، قبل المباراة النهائية لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية مع تشيلسي، يوم 24 فبراير الحالي.

مانشستر سيتي 1 × 0 تشلسي | هدف ستيرلينغ 4″ ???? ????????ⓕⓒⓑ.ⓚⓘⓝⓖ???????? pic.twitter.com/5XvYyukzVC — fcb king (@fcbking2) February 10, 2019

مانشستر سيتي 2 × 0 تشلسي | هدف اغويرو بدون حقوق ???? pic.twitter.com/3tPcK6kz86 — ………. (@C0bddP76tppmdpw) February 10, 2019

مانشستر سيتي 3 × 0 تشلسي | هدف اغويرو بدون حقوق ???? pic.twitter.com/ppgDZJvCmt — ………. (@C0bddP76tppmdpw) February 10, 2019

مانشستر سيتي 4 × 0 تشلسي | هدف غوندوغان بدون حقوق ???? pic.twitter.com/nPEFkgh8KT — ………. (@C0bddP76tppmdpw) February 10, 2019