ساري يرفض مصافحة ”صديقه“ غوارديولا بعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي (فيديو)

رفض الإيطالي ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي مصافحة نظيره الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عقب إطلاق الحكم صافرة نهاية مباراة الفريقين على ملعب الاتحاد، في قمة منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتوجه غوارديولا نحو ساري بمجرد انتهاء اللقاء بفوز كاسح لمانشستر سيتي بنتيجة 6/0 ومد يده لمصافحته، لكن المدرب الإيطالي تجاهله تماماً، ولم يلتفت له، وأكمل طريقه نحو النفق المؤدي إلى غرفة خلع الملابس.

بعد انتهاء اللقاء ، ساري تجاهل غوارديولا ولم يُصافحه pic.twitter.com/hr5x7WQa0i — سلطان . . (@SULTANAL3ZMI) ١٠ فبراير ٢٠١٩

وبدا غوارديولا متفاجئاً من تصرف ساري، قبل أن يتقدم نحوه مساعد ساري ولاعب تشيلسي السابق جانفرانكو زولا، الذي صافحه وتبادل معه الحديث.

وتربط غوارديولا وساري علاقة قوية، إذ عادة ما يتبادلان الإشادة ببعضهما البعض، لكن يبدو أن الخسارة المذلة التي مني بها تشيلسي أفقدت المدرب الإيطالي توازنه ليتجاهل مصافحة مدرب مانشستر سيتي.

وتعرض ساري لأقسى هزيمة في مسيرته التدريبية بخسارته أمام مانشستر سيتي بسداسية، قد تعجّل برحيله عن تشيلسي، الذي تعاقد معه خلال الصيف الماضي خلفاً للإيطالي الآخر أنطونيو كونتي.

وتجمد رصيد تشيلسي بهذه الهزيمة عند 50 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 65 نقطة، تصدر بها البطولة بفارق الأهداف والنتائج أمام ليفربول، الذي يملك نفس الرصيد، لكن الريدز لعب مباراة أقل.