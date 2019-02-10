مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي.. سيرجيو أغويرو يدخل تاريخ السيتيزنز بثلاثيته على البلوز

دخل النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو تاريخ مانشستر سيتي من أوسع الأبواب، بعدما سجل هدفين في مباراة الفريق مع تشيلسي، في قمة منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى ملعب الاتحاد، سجل أغويرو هدفين في ظرف 6 دقائق، ليسهم في نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي 4/0 في الشوط الأول، قبل أن يضيف الهدف الثالث له والخامس لمانشستر سيتي في الدقيقة 56.

وبحسب شبكة ”سكاي سبورتس“، فإن أغويرو رفع رصيده إلى 160 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح أفضل هداف للسيتيزنز في المسابقة، بفارق هدفين عن تومي جونسون (1930-1930) وإريك بوك (1928-1939).

كما أصبح أغويرو هداف مباريات مانشستر سيتي وتشيلسي برصيد 10 أهداف.

وكذلك بات أغويرو، البالغ من العمر 30 عامًا، اللاعب السادس في تاريخ الدوري الإنجليزي، الذي يساهم في تسجيل 201 هدفًا لفريق واحد في المسابقة، بعد واين روني ورايان غيغز وتييري هنري وفرانك لامبارد وستيفن جيرارد.

وسجل أغويرو ثلاثيته رقم 11 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم مهاجم بلاكبيرون روفرز ونيوكاسل يونايتد السابق، آلان شيرر.

وانضم أغويرو إلى مانشستر سيتي العام 2011، قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، مقابل 40 مليون يورو، وسجل الموسم الحالي 23 هدفًا في 30 مباراة، وسجل إجمالًا 222 هدفًا في 322 مباراة مع مانشستر سيتي.