ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هاتريك سيرجيو أغويرو في مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

سجَّل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ثلاثة أهداف ”هاتريك“ خلال مباراة فريقه أمام تشيلسي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاتحاد، في قمة منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع أغويرو رصيده إلى 17 هدفًا، ليتساوى مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، الذي يتربع على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بـ17 هدفًا.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 62 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ليفربول المتصدر، في حين يحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 50 نقطة.

وتعد مباراة اليوم بروفة للمباراة النهائية التي تجمع بين الفريقين على ملعب ”ويمبلي“ يوم الـ24 من فبراير الجاري في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين.