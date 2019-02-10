أهداف مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي.. 5/0 للسيتيزنز (فيديو)

سجل رحيم سترلينغ الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه مانشستر سيتي، مع ضيفه تشيلسي، على ملعب الاتحاد، في قمة منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف سترلينغ في الدقيقة الرابعة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وعزز سيرجيو أغويرو تقدم مانشستر سيتي بتسديدة قوية في الدقيقة 17، ثم هدفٍ ثانٍ في الدقيقة 19، ثم أضاف إلكاي غوندوغان الهدف الرابع في الدقيقة 25.

وسجل أغويرو الهدف الثالث له والخامس لمانشستر سيتي في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 62 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ليفربول المتصدر، في حين يحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 50 نقطة.

وتعد مباراة اليوم بروفة للمباراة النهائية التي تجمع بين الفريقين على ملعب ”ويمبلي“ يوم الـ24 من فبراير الجاري في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين.

وانتهت مباراة الدور الأول بفوز تشيلسي 2/0 على ملعب ستامفورد بريدج.