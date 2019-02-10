توتنهام يسقط ليستر سيتي ويعزز موقعه في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي (فيديو)

تغلب توتنهام 3/1 على ضيفه ليستر سيتي، في المباراة التي جمعتهما، الأحد، على ملعب ويمبلي، في إطار مباريات الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف الأول لتوتنهام في الدقيقة 33، برأسية من دافينسون سانشيز، مستغلًا كرة من الدانماركي كريستيان إيركسن.

وحصل ليستر سيتي على ركلة جزاء، سددها جيمي فاردي، الذي دخل لتوه بديلًا عن ديماراي غراي، لكن هوغو لوريس حارس توتنهام تصدى للكرة في الدقيقة 60.

وأضاف إيركسن نفسه الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 63.

لكن فاردي عاد وقلص الفارق بهدف في الدقيقة 67، مستغلًا كرة من ريكاردو بيريرا.

وقضى هيونغ مين سون على آمال ليستر سيتي في التعادل؛ بعدما سجل هدف التعزيز في الدقيقة 91.

ورفع الفوز رصيد توتنهام إلى 60 نقطة، ليعزز مكانته في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الثاني، و5 نقاط عن ليفربول المتصدر.