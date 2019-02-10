أهداف مباراة توتنهام ضد ليستر سيتي.. 3/1 للسبيرز (فيديو)

سجل دافينسون سانشيز الهدف الأول لتوتنهام، في مباراة مع ليستر سيتي، على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف سانشيز في الدقيقة 33، بمساعدة كريستيان ايركسن.

وأضاع جيمي فاري ركلة جزاء في الدقيقة 60، بعدما صدها الحارس هوغو لوريس، قبل أن يعزز النجم الدانماركي كريستيان إيركسن تقدم توتنهام بهدف في الدقيقة 63.

وقلص فاردي النتيجة بهدف أول لليستر سيتي في الدقيقة 76.

وسجل هيونغ مين سون الهدف الثالث لتوتنهام في الدقيقة 91.