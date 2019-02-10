”فراخ صلاح“ بين أطرف أسماء فرق ”فانتازي“ الدوري الإنجليزي

اختار بعض المشاركين في مسابقات ”الفانتازي“ للدوري الإنجليزي الممتاز أسماء غريبة لتشكيلتهم المشاركة في البريميرليغ، معظمها يرجع لأصل بلد المشترك أو نجمه المحبوب.

وأظهر استطلاع للرأي أطرف أسماء فرق الفانتازي، حيث تصدر اسم لمشترك مصري يعشق محمد صلاح واختار اسم ”دجاج تكا مو صلاح“.

واختار أحدهم اسمًا يضم أسماء داني إنغز لاعب ساوثامبتون وبن مي من بيرنلي وجوردان أيو وويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس لفريقه.

أنا وديلفي وأنا

وكان اسم فابيان ديلف لاعب مانشستر سيتي أحد اختيارات المشاركين في الفانتازي، بينما اختار آخر أمس ”أرني مي دا مان“ مستعيرًا بأحد أفلام التسعينيات، ويضم له اسم ساديو ماني مهاجم ليفربول.

نيفيل ويرز برادا

الشقيقان غاري وفيل نيفيل في اسم لفريق واحد

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آلان هوتون نجم أستون فيلا وأسطورة ألمانيا فيلب لام في نفس الفريق

ميتشو في دي خيا

الدوري الإنجليزي الممتاز يواجه الماضي والحاضر في هذا الاسم، وكذلك اختار أحد مشجعي آرسنال اسم بيتر تشيك الحارس التشيكي لفريقه.

عندما يلتقي هاري مع آلي

فريق يضم اسمي هاري كين وديلي آلي نجمي توتنهام هوتسبير، وكذلك فريق اسمه ”أوسبينا كولادا“ في خليط يضم حراس مرمى آرسنال السابقين.

أيوبي وان أيوبي

لو كنت تحب أيوبي مهاجم آرسنال وتشجع المدفعجية فهذا الاسم لك، أما لو كنت تعشق ويليان وتشيلسي فهناك اسم ”ويليان دولار بابي“.

ورغم أن لوكاكو يعاني لبدء المباريات في مانشستر يونايتد، لكن اختار أحدهم اسمه لفريقه في المقابل يغيب الألماني مسعود أوزيل عن تشكيلة آرسنال، لكنه لا يزال ”الساحر أوزيل“ عند البعض.

متعة غيلفي

أحد مشجعي إيفرتون يعشق غيلفي سيغورسون، ولذلك اختار هذا الاسم بينما السويسري غرانيت تشاكا نجم آرسنال اختاره أحد المشاركين في الفانتازي لاسم فريقه.