نادي ليفربول يستعيد قمة ترتيب الدوري الإنجليزي بإسقاط بورنموث (فيديو)

استعاد فريق ليفربول، اليوم السبت، قمة ترتيب الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي، وتغلب على ضيفه بورنموث بثلاثة أهداف دون رد في الجولة السادسة والعشرين للمسابقة المحلية.
بذلك، ارتفع رصيد ليفربول إلى 65 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 33 نقطة في المركز الحادي عشر.
@OnsidearV pic.twitter.com/rKIdIHEwos
— @goooooooooals6669 (@goooooooooals61) February 9, 2019
أنهى ليفربول الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدفين دون رد سجلهما السنغالي ساديو ماني والهولندي جيورجينهو فاينالدوم في الدقيقتين 24 و36.
ونجح المصري محمد صلاح في تسجيل الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 48.
وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، ليخرج ليفربول فائزًا باللقاء.
@OnsidearV pic.twitter.com/7zWoFBdYl2
— @goooooooooals6669 (@goooooooooals61) February 9, 2019
وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن فوز كارديف سيتي على ساوثهامبتون بهدفين لهدف، وواتفورد على إيفرتون بهدف نظيف، بينما تعادل كريستال بالاس مع وست هام يونايتد بهدف لكل منهما.
@OnsidearV pic.twitter.com/hjCF4x7P3G
— @goooooooooals6669 (@goooooooooals61) February 9, 2019