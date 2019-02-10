ليفربول يبدأ التفكير في الميركاتو الصيفي ويراقب موهبة ليدز يونايتد

قالت صحيفة ”مترو“ البريطانية، إن الألماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي بدأ البحث عن صفقات جديدة، لضمها في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت ”مترو“ في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إلى أن كلوب يضع موهبة نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، جاك كلارك، على قمة اللاعبين الذين يرغب في ضمهم إلى نادي ليفربول بعد نهاية الموسم الجاري.

ولم يُبرم ليفربول أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، التي انتهت في 31 يناير، وهو ما أثار العديد من الانتقادات في ظل سعي الريدز لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليغ، بعد غياب 29 عامًا.

وتابعت الصحيفة بقولها: ”أرسل كلوب عددًا من الكشافين لمتابعة جاك كلارك في مباراة ليدز يونايتد أمام ميدلسبره، بالدوري الإنجليزي للدرجة الأولى، البرمييرشيب، حيث يحتل ليدز المركز الثاني في جدول المسابقة، وهو ما يؤهله مباشرة للبريميرليغ حال استمراره في نفس المركز لنهاية الموسم“.

وبدأ كلارك المباراة في التشكيل الأساسي لفريقه ليدز يونايتد، إلا أنه شعر بإعياء مفاجئ، وتم نقله إلى المستشفى، وأصدر ناديه بيانًا أكد فيه أن حالته مطمئنة وسيعود إلى الملاعب قريبًا.

ويلعب كلارك في مركز الجناح الأيسر، ويبلغ من العمر 18 عامًا، وشارك هذا الموسم في 15 مباراة في دوري الدرجة الأولى، وأحرز هدفين، كما أحرز هدفًا في مسابقة كأس إنجلترا.