ماركو سيلفا قلق بعد الخسارة الثالثة على التوالي لإيفرتون في الدوري الإنجليزي

يشعر ماركو سيلفا مدرب إيفرتون بالقلق؛ بسبب تراجع أداء فريقه والهزيمة 0/1 أمام ناديه السابق واتفورد، ليخسر للمرة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت.

وخسر إيفرتون أمام ولفرهامبتون واندرارز ومانشستر سيتي، قبل أن يفشل في استغلال الفرص لينتزع واتفورد الانتصار؛ بفضل هدف من أندريه جراي في الشوط الثاني.

وهذه كانت أول زيارة من سيلفا لفريقه السابق، منذ إقالته في يناير من العام الماضي، بينما هتف بعض المشجعين أنه سيتعرض للأمر ذاته في إيفرتون، بعدما حصد 11 نقطة من آخر 14 مباراة بالدوري.

وقال سيلفا للصحفيين: ”هذا غير جيد لنا كنادٍ أو لي كمدرب. هذا غير جيد“.

وأضاف: ”أشعر بالقلق، لكن يجب العمل بشكل أكبر لتحقيق النتائج التي يمكن أن تزيد من ثقتنا“.

وكان فرهاد مشيري، صاحب حصة الأغلبية في إيفرتون، قال الشهر الماضي، إن سيلفا هو الرجل المناسب لقيادة الفريق بالفترة المقبلة.

لكن رجل الأعمال الإيراني-البريطاني، لم يتردد قبل ذلك في إقالة المدربين، وسبق أن انفصل عن رونالد كومان وسام آلاردايس قبل تعيين سيلفا.

وسيعود إيفرتون إلى الدوري، باللعب في ضيافة كارديف سيتي، في 26 فبراير الجاري.