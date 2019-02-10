صديقة مدافع توتنهام متهمة بالابتزاز بـ“فيديو إباحي“

ذكرت صحيفة “ ذا صن “ البريطانية أن هنشا بويت صديقة الدولي الإيفواري سيرج أورييه مدافع توتنهام الإنجليزي البالغة 31 سنة متهمة بالابتزاز بفيديو إباحي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحسب الصحيفة فالعارضة الحسناء قامت بابتزاز جوليانا غودار أحد نجمات تلفزيون الواقع سابقًا وطالبتها بمبلغ 18 ألف دولار مقابل عدم نشر فيديو وصور في وضعيات جنسية.

واتفقت صديقة المدافع الدولي الإيفواري مع صديقها السابق ويسلي فيكتور البالغ 35 سنة على ابتزاز الضحية ومداها 24 ساعة لتسديد المبلغ كما تم إرسال الفيديو لأحد المقربين من جوليانا غودار.

وأبلغت جوليانا الشرطة في ميامي التي قامت بعمل كمين للثنائي حيث كانا ينتظران في سيارة الحصول على الأموال من الضحية وتم اعتقالهما.

وكان الدولي الإيفواري قد اعتقل مؤخرًا بتهمة الاعتداء على صديقته المتهمة حاليًا وأم ابنته هينسا بويت وتم إطلاق سراحه.