بوكيتينو: توتنهام ينافس لكن ليفربول لا يزال المرشح لنيل لقب الدوري الإنجليزي

يرى ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، أن فريقه لا يزال في دائرة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكن ليفربول هو الأقرب بقوة للتتويج.

ويحتل مانشستر سيتي، الذي يتساوى في النقاط مع ليفربول برصيد 62 نقطة، حاليًا صدارة الترتيب بفارق الأهداف. لكن الفريق المنتمي لمنطقة مرسيسايد لديه مباراة مؤجلة، بينما يحتل توتنهام المركز الثالث متأخرًا بفارق خمس نقاط.

وفقد ليفربول الصدارة بعد أن تعادل مرتين متتاليتين، لكن بوكيتينو قال إن ليفربول يبلي بلاء حسنًا رغم ما عانى من إصابات في صفوف لاعبيه.

وقال المدرب الأرجنتيني قبل مواجهة ليستر سيتي على ملعب ويمبلي، بعد غدٍ الأحد، في الدوري: “البريميرليغ مسابقة صعبة وليفربول لا يزال في المقدمة وهو أقرب المرشحين للتتويج باللقب، تلك الفترة ستكون صعبة على الجميع، وخاصة بالنسبة للفرق التي تريد الفوز باللقب في نهاية المطاف، لكن من المؤكد أن ليفربول سيكون حاضرًا في إطار المنافسة حتى النهاية ولدي الأمل أن نكون كذلك أيضًا”.

وأضاف: “توتنهام يسعى للفوز بالنقاط الثلاث في مباراة الأحد؛ ليظل في إطار سباق القمة حتى النهاية، هذا هو الهدف، أن نبقى منافسين حقيقيين. سنحت لنا الفرصة في آخر خمس مباريات لنكون داخل دائرة المنافسة وأن نكون في المنافسة”.