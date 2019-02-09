هدف مباراة ليفربول وبورنموث.. ساديو ماني يضع “الريدز” في المقدمة (فيديو)

سجل ساديو ماني الهدف الأول لفريق ليفربول في شباك نظيره بورنموث، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الثاني “مؤقتاً” في سلم الترتيب العام برصيد 62 نقطة بفارق الأهداف عن المتصدر فريق مانشستر سيتي الذي لعب مباراة مقدمة، في حين يحتل فريق بورنموث المركز العاشر في سلم الترتيب برصيد 33 نقطة.

ليفربول 1 × 0 بورنموث | هدف ماني بدون حقوق pic.twitter.com/TN1z2BDPry — ….. (@5sNSuMNLvqlvWeo) February 9, 2019

ويسعى ليفربول في هذا اللقاء إلى تحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة واستعادة نغمة الانتصارات بعد تعادلين متتالين في الدوري، بينما يتطلع فريق بورنموث في هذا اللقاء الصعب إلى الخروج بنتيجة إيجابية ومرضية خارج ملعبه.

ويمتلك ليفربول سجلاً مميزاً أمام بورنموث بعدما حقق الفوز في آخر 3 مواجهات، وسجل خلالها مجتمعة 11 هدفا دون أن تهتز شباكه.