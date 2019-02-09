أهداف مباراة مانشستر يونايتد وفولهام.. 3-0 لـ”الشياطين الحمر” (فيديو)

سجل النجم الفرنسي بول بوغبا الهدف الأول في المباراة التي تجمع مانشستر يونايتد مع فولهام، السبت، في الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف بوغبا في الدقيقة 14 بمساعدة مواطنه أنطوني مارسيال، قبل أن يسجل مارسيال الهدف الثاني في الدقيقة 23.

ويملك مانشستر يونايتد 48 نقطة في المركز الخامس، مقابل 17 نقطة فقط لفولهام في المركز التاسع عشر.

وفي الدقيقة 65 يسجل المتألق بوغبا الثالث من ركلة جزاء.