أهداف مباراة مانشستر يونايتد وفولهام.. 3-0 لـ”الشياطين الحمر” (فيديو)

سجل النجم الفرنسي بول بوغبا الهدف الأول في المباراة التي تجمع مانشستر يونايتد مع فولهام، السبت، في الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي.
وجاء هدف بوغبا في الدقيقة 14 بمساعدة مواطنه أنطوني مارسيال، قبل أن يسجل مارسيال الهدف الثاني في الدقيقة 23.
ويملك مانشستر يونايتد 48 نقطة في المركز الخامس، مقابل 17 نقطة فقط لفولهام في المركز التاسع عشر.
@OnsidearV pic.twitter.com/bDzNT8C46S
— goooooal (@goooooal4) February 9, 2019
@OnsidearV pic.twitter.com/XTX3FJwuUc
— goooooal (@goooooal4) February 9, 2019
وفي الدقيقة 65 يسجل المتألق بوغبا الثالث من ركلة جزاء.
@OnsidearV pic.twitter.com/xwpgGDZ1nc
— @goooooooooals6669 (@goooooooooals61) February 9, 2019