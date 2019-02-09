مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي.. إيدين هازارد واثق في تكوين شراكة هجومية قوية مع هيغواين

يثق إيدن هازارد صانع لعب تشيلسي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز، في أنه يستطيع تكوين شراكة قوية مع المهاجم الجديد غونزالو هيغواين بعد لعب مباراتين معًا.

وانضم هيغواين إلى تشيلسي الشهر الماضي وأحرز المهاجم الأرجنتيني هدفين في الفوز 5/0 على هيدرسفيلد متذيل ترتيب الدوري الممتاز.

وقال هازارد، الذي أحرز هدفين أيضًا في هذه المباراة، إنه يستمتع بالفعل باللعب إلى جوار مهاجم ريال مدريد ونابولي السابق.

ونقلت صحيفة “ذا تايمز” عن هيغواين قوله قبل مواجهة مانشستر سيتي في مباراة قمة غدًا الأحد: “خضت مباراتين فقط مع هيغواين وأعرف أن بوسعنا تشكيل شراكة قوية وليس معه فقط بل مع باقي المهاجمين والجناح الآخر”.

وأضاف اللاعب البلجيكي الموهوب “تشيلسي لا يتوقف على هيغواين وهازارد. هناك 25 لاعبًا لكن هيغواين مهاجم رائع”.

ويعتقد هازارد أن تشيلسي يتأقلم بشكل تدريجي مع الأسلوب الخططي للمدرب ماوريتسيو ساري الذي يعتمد على الاستحواذ بينما كان المدرب السابق أنطونيو كونتي يحب الاعتماد بشكل أكبر على الهجمات المرتدة.

وقال هازارد: “أحيانًا نستحوذ على الكرة لفترة وأدرك أن الجماهير تريدنا أن نتقدم إلى الأمام (بشكل مباشر) لكن هذا جزء من كرة القدم”.

“نحن لا نزال نتعلم أسلوبه ونحن نؤدي بشكل جيد. أحب هذا الأسلوب في كرة القدم”.