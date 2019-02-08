هل يلعب نادي برشلونة دورًا في إعلان انتقال إدين هازارد إلى ريال مدريد؟

أصبح انضمام البلجيكي الدولي إدين هازارد، نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، إلى نادي ريال مدريد الإسباني، أمرًا شبه محسوم، بعد أن تلاقت رغبات الأطراف الثلاثة نحو إتمام الصفقة المنتظرة.

وينظر ريال مدريد إلى هازارد بوصفه البديل المثالي للبرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي رحل عن النادي الملكي إلى يوفنتوس الإيطالي مطلع الموسم الجاري.

ويرغب هازارد في تحقيق حلم الطفولة بالانضمام إلى ريال مدريد، في حين لا يملك تشيلسي القدرة على إقناع نجمه الأول بالبقاء، وليس أمامه سوى الموافقة على رحيله، والحصول على أكبر مقابل من الصفقة.



رغبة ثلاثية

وينتهي عقد هازارد، 28 عامًا، مع تشيلسي في منتصف عام 2020، وهو ما يُجبر البلوز على بيعه بنهاية الموسم الجاري، ويمنح الريال فرصة جيدة للمناورة ومحاولة تقليل سعر اللاعب، حيث يطلب تشيلسي 120 مليون يورو مقابل بيعه.

ولكن يبقى السؤال: متى يتم الإعلان عن الصفقة المنتظرة؟..



دور برشلونة

من جانبه، رصد موقع caughtoffside، في تقرير نشره اليوم الجمعة، عاملين أساسيين نحو الإعلان الرسمي عن الصفقة.

الأول: خسارة ريال مدريد أمام برشلونة، في إياب الدور قبل النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا، والمقرر إقامتها على ملعب سانتياغو برنابيو، يوم 27 فبراير الجاري، حيث انتهت مباراة الذهاب على ملعب كامب نو بالتعادل 1-1.

وأشار الموقع إلى أن خسارة الريال في نصف نهائي كأس إسبانيا ستدفع إدارة ريال مدريد إلى الإعلان الفوري عن صفقة هازارد، في محاولة لامتصاص غضب الجماهير.

الثاني: حسم المفاوضات بين ناديي تشيلسي وريال مدريد، حول المقابل المالي لصفقة هازارد، في ضوء رغبة الأطراف الثلاثة في إتمام الصفقة، ولن يكون المقابل المالي عائقاً في التفاوض، خاصة في ظل إمكانية إدخال لاعب الوسط ماتيو كوفاسيتش في الصفقة، حيث يلعب كوفاسيتش في البلوز على سبيل الإعارة من ريال مدريد، ويرغب مسؤولو تشيلسي في شرائه بصورة نهائية.

وأبدى كوفاسيتش، 24 عاما رغبته في البقاء رفقة تشيلسي بعقد طويل الأمد، واصفاً القرار بالانتقال إلى ستامفورد بريدج بأنه الأهم في مشواره الكروي