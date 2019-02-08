سولسكاير يعتبر مباراة مانشستر يونايتد وفولهام اختبارًا لشخصية لاعبيه قبل مواجهة باريس سان جيرمان وتشيلسي وليفربول

قال أولي جونار سولسكاير المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد اليوم الجمعة إن فريقه يجب أن يتعامل مع مباراة بعد غد الأحد على ملعب فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، كاختبار للشخصية قبل خوض سلسلة من المباريات الحاسمة محليًا وأوروبيًا.

وحقق سولسكاير 9 انتصارات في أول 10 مباريات له مع مانشستر يونايتد لكنه يدرك أن بانتظاره تحديات أصعب إذ يلعب ضد باريس سان جيرمان بطل فرنسا في دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا وأمام تشيلسي في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي هذا الشهر.

ويخوض مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس صراعًا مع آرسنال وتشيلسي لاحتلال أحد المراكز المؤهلة مباشرة لدوري الأبطال في الموسم المقبل، كما سيستضيف غريمه التقليدي ليفربول على ملعب أولد ترافورد في 24 فبراير.

وقال سولسكاير للصحفيين: “قطعنا خطوة على الطريق بحذر للاقتراب من تحقيق الهدف الذي حددناه وهو دخول المربع الذهبي”.

“إذا نجحنا في ذلك سنعمل على الصمود وتحسين المستوى، قدّم الفريق أداءً رائعًا في آخر شهرين وكلمة السر حاليًا هي الثبات”.

وأضاف “نسعى للتحسن، مباراة فولهام ستكو‬ن كاشفة للشخصية، ستبين لنا هذه المباراة هل نركز على الأمور المهمة؟ التركيز دائمًا في كرة القدم يكون على المباراة التالية، هل يمكن أن ننسى مباراة باريس سان جيرمان؟

بصمة سولسكاير

ولم يكشف سولسكاير سرًا حين أبدى رغبته في تولي تدريب مانشستر يونايتد بشكل دائم وقال إنه ناقش هذه المسألة مع إد وودوارد نائب رئيس النادي.

وأوضح المدرب النرويجي “في كل يوم أشعر بما قدّمته من مساعدة للفريق وبما أضفته من بصمة”.

“كنت مشجعًا لمانشستر يونايتد ورافقت الفريق سنوات طويلة ولدي رؤية واضحة”.

وأصبح فيل جونز اليوم الجمعة آخر اللاعبين الذين مددوا فترة البقاء مع مانشستر يونايتد لفترة طويلة بعد أن مدد قلب دفاع منتخب إنجلترا عقده لـ 4 سنوات ونصف السنة تنتهي في 2023 بعد المهاجم أنطوني مارسيال الذي سيبقى حتى 2024.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن النادي يتفاوض مع ماركوس راشفورد وديفيد دي خيا وآشلي يونغ وخوان ماتا واندير هيريرا لإبرام عقود جديدة وسط تطلعات سولسكاير في المنافسة على لقب الدوري الممتاز في الموسم المقبل.