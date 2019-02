مانشستر يونايتد يمدد عقد المدافع فيل جونز (صور)

أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة، تمديد عقد مدافعه فيل جونز، ليبقى في أولد ترافورد حتى 2023.

وبات جونز لاعب منتخب إنجلترا، آخر اللاعبين الذين مددوا فترة البقاء مع مانشستر يونايتد، بعد المهاجم أنطوني مارسيال ولاعب الوسط سكوت مكتوميناي، بعد التوقيع على عقود جديدة الشهر الماضي، تحت قيادة المدرب المؤقت أولي جونار سولسكاير.

وكان مانشستر يونايتد يحظى بخيار لتمديد عقد جونز لعام إضافي.

وقال جونز لموقع مانشستر يونايتد على الإنترنت: “أنا سعيد بالتوقيع على عقد جديد. يشكل مانشستر يونايتد جزءًا كبيرًا من حياتي بعد 8 سنوات في صفوفه، وأحب كل شيء يتعلق بهذا النادي”.

وأضاف اللاعب المنضم من بلاكبيرن روفرز: “أنا متشوق لخوض التحديات، ونحن مستعدون لفترة مشحونة جدًا في الموسم، وأود أن أشكر أولي وطاقم التدريب لمواصلة دعمي للتطور”.

وخاض جونز 208 مباريات مع مانشستر يونايتد بجميع المسابقات، خلال مسيرة ابتُلِيَ فيها بالإصابات.

وقال سولسكاير: “فيل يعرف ما المطلوب من لاعب في مانشستر يونايتد. فاز سابقًا بالدوري الممتاز وبكأس إنجلترا وبالدوري الأوروبي، وهو من أصحاب الخبرة داخل الفريق”.

“سيحتفل بعيد ميلاده 27، ووصل إلى الذروة كقلب دفاع، ونحن سعداء بأنه ربط مستقبله بهذا النادي”.

