تقارير.. مانشستر يونايتد يراقب 3 مدافعين من الدوري الإيطالي

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، الخميس، أن مانشستر يونايتد يراقب 3 مدافعين؛ للتعاقد مع أحدهم في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة “مانشستر إيفنينغ”، فإن مانشستر يونايتد يتابع عن كثب السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب نابولي الإيطالي، والسلوفاكي ميلان سكرينيار لاعب إنتر ميلان الإيطالي، والدانماركي يواكيم أندرسن لاعب سامبدوريا.

وسعى مانشستر يونايتد بقوة للتعاقد مع كوليبالي، الذي يبلغ من العمر 27 عامًا، الصيف الماضي، لكنه لم ينجح؛ بسبب مبالغة نابولي في طلباته المالية.

وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن إدارة مانشستر يونايتد تعرف أنها بحاجة إلى تعزيز الخط الدفاعي الصيف المقبل؛ للعودة إلى المنافسات على الألقاب، خاصة أنه لم يتم ضم أي لاعب في سوق الانتقالات الشتوي 2019.

ولن يكون طريق مانشستر يونايتد للتعاقد مع ميلان سكرينيار مفروشًا بالورود، إذ يتردد أن برشلونة يسعى لضم اللاعب، كما أن يواكيم أندرسن يرتبط بالانتقال إلى إنتر ميلان الصيف المقبل.

ولعب يواكيم أندرسن، البالغ من العمر 22 عامًا، 23 مباراة مع سامبدوريا الموسم الحالي، ويمتد عقده مع الفريق حتى العام 2022، أما سكرينيار فلعب 28 مباراة مع إنتر ميلان، علمًا أنه يبلغ من العمر 23 عامًا، ويمتد عقده مع فريقه حتى العام 2022.

في المقابل، شارك كوليبالي في 28 مباراة مع نابولي، علمًا أن عقده مع الفريق يمتد حتى العام 2023.

وأشارت “مانشستر إيفنينغ” إلى أن مانشستر يونايتد فشل في ضم توبي ألديرفيريلد من توتنهام، وهاري ماغواير من ليستر سيتي، وجيروم بواتينغ من بايرن ميونخ.