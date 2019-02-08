الاتحاد الإنجليزي يعاقب الحكم المساعد بمباراة وست هام وليفربول

قالت صحيفة “ميرور” إن الحكم المساعد، الذي ساعد نادي ليفربول على إحراز هدف من تسلل واضح، في مباراة وست هام، مساء الإثنين الماضي في الدوري الإنجليزي، تعرض لعقوبة من لجنة الحكام في إنجلترا.

وأحرز السنغالي ساديو ماني هدف ليفربول الوحيد في مباراة وست هام، بعد أن مرر له زميله جيمس ميلنر الكرة، وكان الأخير في وضع تسلل واضح للغاية، إلا أن الحكم المساعد لم يرفع رايته، ليسجل ليفربول هدفًا غير شرعي.

وأضافت “ميرور” في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، أن الحكم المساعد “سيمون بيك” نال عقوبة على خلفية قراره الخاطئ، ولن يتم إسناد أي مباريات له في المرحلة الـ26 للدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تنطلق غدًا السبت.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب قوله: “رؤساء سيمون بيك تناقشوا معه في كيفية اتخاذ هذا القرار الخاطئ، وقرروا استبعاده من التحكيم خلال مباريات المرحلة المقبلة، يستطيع الآن أن يذهب إلى التسوق”.

وعلّق التشيلي مانويل بلغريني مدرب وست هام على الواقعة بقوله: “بالطبع فإن الحكم المساعد أخطأ في قراره، لقد كان يتابع الكرة وليس اللاعبين”.

من جانبه، اعترف الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، بأن هدف فريقه في المباراة جاء من تسلل واضح، ولكنه أشار إلى أن حكم المباراة “ربما علم” بهذا الخطأ بين شوطي اللقاء، وهو ما أثّر على أدائه في الشوط الثاني.