لهذا السبب.. أنصار إيفرتون يتمنون خسارة فريقهم أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

كشفت صحيفة ” دايلي ميل ” البريطانية أن عددًا مهمًا من أنصار إيفرتون يتمنون خسارة فريقهم الليلة أمام مانشستر سيتي ضد غريمهم وجارهم التقليدي ليفربول الذي ينافس فريق الإسباني بيب غوارديولا على اللقب.

ويمنح الفوز مانشستر سيتي فرصة الصعود للمركز الأول بفارق الأهداف عن ليفربول وبلقاء زائد.

وحسب الصحيفة فأحد أنصار فريق إيفرتون أخبرها أنه يتمنى أن يخسر فريقه حتى لا يساهم إيفرتون في منح ليفربول فرصة للبقاء في الصدارة وإمكانية توسيع الفارق عن منافسه مانشستر سيتي في الصراع حول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المشجع إليوت بيرتلاند للصحيفة: “كل مشجع يرغب دائمًا في فوز فريقه ، لكن مع موسم إيفرتون تقريبًا انتهى لا يمكنني أن أنخرط في مثل هذه اللقاءات من أجل الفوز.”

وأضاف المشجع: “الفوز بـ3 نقاط لا تأثير له على موسم الفريق، تحطيم فرصة مانشستر سيتي وحرمانه من 3 نقاط في صراعه من أجل اللقب سيكون له تأثير كارثي على السنوات القادمة.”

وأكد المشجع أن ليفربول منذ حزيران / يونيو الماضي يتحدث وكأنهم من اخترعوا كرة القدم وهو ما يجب إيقافه عبر منعهم من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرف العلاقة بين الجارية عداوة كبيرة تجعل من الصعب على لاعب منهما الانتقال للفريق الغريم.