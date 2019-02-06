موعد مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره إيفرتون، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب “غوديسون بارك”، ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتم تقديم تلك المباراة من الجولة 26 لارتباط مانشستر سيتي بمباراة نهائى كأس رابطة المحترفين ضد تشيلسي يوم 24 فبراير الحالي.

ويدخل سيتي مباراة اليوم محتلاً المركز الثاني برصيد 59 نقطة، متأخرًا بثلاث نقاط عن ليفربول المتصدر، والذي تعثر، مساء الاثنين، أمام وست هام يونايتد وعاد من لندن بنقطة واحدة، وحال فوز السيتي مساء اليوم، سيرتقي لقمة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن الريدز، حيث سجل 66 هدفًا مقابل 56 للمنافس، ويحتل إيفرتون المركز التاسع برصيد 33 نقطة.

وعاد السيتي إلى طريق الانتصارات بفوزه في الجولة الماضية على آرسنال، يوم الأحد، بنتيجة 3/1 بهاتريك المتألق سيرجيو أغويرو، والذي عاد هو الآخر لسباق المنافسة على جائزة هداف الدوري بعدما رفع رصيده إلى 14 هدفًا متساويًا مع المصاب هاري كين، ويتأخر عن محمد صلاح، نجم ليفربول، المتصدر بهدفين وأوباميانغ وصيفه بهدف واحد فقط.

ويأمل السيتي تكرار نتيجة الذهاب بين الفريقين عندما حقق الفوز 3/‏‏‏1، مع تحقيقه لنتيجة إيجابية في الجولتين المقبلتين حتى يتفرغ لمواجهة دوري أبطال أوروبا، التي تجمعه بشالكة الألماني 21 من الشهر الجاري في ألمانيا، على أن يخوض لقاء الإياب 13 مارس القادم على ملعب الاتحاد، وعلى النقيض فإن ليفربول وصيف دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، تنتظره مواجهة صعبة أمام بايرن ميونخ الألماني 20 من الشهر الجاري على الأنفيلد، قبل أن يرحل إلى ألمانيا لمواجهة نفس الفريق 14 مارس القادم في “أليانز آرينا”.

موعد المباراة والقناة الناقلة

مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون ستذاع في تمام الساعة 10:45 بتوقيت السعودية، 09:45 بتوقيت القاهرة، عبر قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق حسن الهيدروس.